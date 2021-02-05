Житель Саратовской области погиб при пожаре

По данным информагентства, загорелся один из частных домов в селении Святославка. Пламя охватило площадь в 45 «квадратов». После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили труп 57-летнего мужчины. По предварительной информации, причина ЧП — небрежное обращение с электрооборудованием. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.