05 февраля 2021, 20:31
Житель Саратовской области погиб при пожаре
В Саратовской области произошел пожар, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным информагентства, загорелся один из частных домов в селении Святославка. Пламя охватило площадь в 45 «квадратов». После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили труп 57-летнего мужчины. По предварительной информации, причина ЧП — небрежное обращение с электрооборудованием. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.