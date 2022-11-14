Происшествия 14 ноября 2022, 23:35 Житель Саратовской области оплатил долг по алиментам после ареста мотоцикла

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Житель Саратовской области на протяжении длительного времени не погашал долг по алиментам. Однако мужчина сразу нашел средства после того, как у него арестовали мотоцикл. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «СарИнформ».

Мужчина проживал в поселке Лысые Горы. Злоумышленник отказывался оплачивать задолженность в размере 89 тысяч рублей на содержание своей 15-летней дочери.

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Однако сотрудники регионального управления службы судебных приставов арестовали у него мотоцикл «Ява», а также все расчетные счета. Кроме того, злоумышленнику запретили переоформлять право собственности на доли квартиры и земельного участка и покидать территорию страны. После введеных санкций мужчина компенсировал долг.

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