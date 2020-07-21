Житель Саратова во время ссоры застрелил соседа из охотничьего ружья

Мужчина во время ссоры застрелил своего соседа из охотничьего ружья в Заводском районе Саратова в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

По информации следователей, примерно в 21:00 прохожие нашли тело 35-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. Стражи порядка организовали поиски подозреваемого по горячим следам, пишет ИА Nation News. В результате задержали 69-летнего мужчину. Он рассказал, что причиной стрельбы стал конфликт. В настоящий момент выясняются детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело.