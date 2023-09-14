Происшествия 14 сентября 2023, 21:45 Житель Саратова пострадал при взрыве газа в жилом доме МЧС: в Саратове при взрыве газа в жилом доме пострадал мужчина Сайт мэра и правительства Москвы

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Взрыв газа произошел в четырехквартирном доме в Саратове. В результате пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-служберегионального главка МЧС.

«В 19:53 (18:53 по московскому времени) был вызов. Подразделения выехали на улицу Арбатскую на хлопок газовоздушной смеси в газовой плите», — уточнили в ведомстве.

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Также медики госпитализировали с места ЧП 53-летнего мужчину. Его состояние оценивается как тяжелое.

После взрыва произошло возгорание, площадь пожара составила один квадратный метр. Огонь повредил стены в двух комнатах квартиры.

Ранее газовый баллон взорвался на территории промышленной зоны на севере Москвы. В результате травмы получили два человека, один из них позднее скончался в больнице.