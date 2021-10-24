Житель Саратова погиб от взрыва снаряда, который попытался распилить болгаркой

В Саратовской области проводится проверка по факту гибели местного жителя из-за взрыва снаряда. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, мужчина пытался распилить снаряд болгаркой.

Как уточнили следователи, все произошло 23 октября. 56-летний мужчина находился на территории своего частного дома и решил самостоятельно распилить снаряд. Произошел мощный взрыв, который унес жизнь саратовца.

«Прибывшие на место спасатели областной службы спасения и медики скорой помощи провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось. От полученных ранений он скончался на месте», — говорится в сообщении, которое привело «РИА Новости».

Теперь назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и взрыво-техническая. После этого будет принято процессуальное решение.

20 октября в Удмуртии мужчина подорвался на снаряде и погиб. Все произошло в Пугачево. По некоторым данным, с погибшим был его друг, который получил ранения. Жертве было до 24 лет, у него осталась супруга.