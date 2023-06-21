Происшествия 21 июня 2023, 16:51 Житель Санкт‑Петербурга попал под колеса мотоцикла

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Мотоциклист сбил пенсионера на Октябрьской набережной. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась утром 21 июня. Водитель мотоцикла сбил мужчину 1950 года рождения. Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. В результате пострадавший получил тяжелые травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

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Сотрудники органов проводят проверку случившегося.