Житель Санкт-Петербурга запустил звуковую ракету в Новый год и повредил чужое имущество на 250 тысяч

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело после того, как житель города запустил звуковую ракету в Новый год и повредил чужое имущество возле дома № 19 на Рыбацком проспекте в Невском районе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ.

Во время праздника один из жителей города вместо пиротехники запустил звуковую ракету «ЗРБ-40». Устройство повредило два автомобиля, балкон одной из квартир, а также имущество хозяев. Ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося и занимаются поиском злоумышленника.