Происшествия 29 июня 2023, 18:57 Житель Санкт-Петербурга выкинул из окна телевизор и чуть не убил соседей Baza: мужчина с улицы Пейзажной в СПб выбросил телевизор с 18 этажа, едва не задев соседей Freepik

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Житель улицы Пейзажной в Санкт-Петербурге едва не убил двух молодых людей. Он выбросил из окна своей квартиры на 18 этаже телевизор. Тот приземлился рядом с лавочкой, возле которой курили парень и девушка. Видео происшествия опубликовал Telegram-канала Baza.

Отмечается, что автор этого перфоманса вел себя не совсем адекватно, при этом, судя по всему, он понимал, что делает, так как сам же прокомментировал свой поступок.

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«Мужчина, выкинувший телевизор, явно был не в себе — после инцидента он начал кричать, что это его телевизор и он может делать с ним все, что хочет», — рассказали авторы канала.

В апрель житель Магнитогорска тоже устроил шоу во дворе своего дома, выбросив с балкона все содержимое квартиры. Сначала он бросал вниз только черные вещи, потом все остальное. А после этого в воздухе оказались 120 тысяч рублей. Во это время мужчина призывал всех выбрасывать телевизоры и мониторы, потому что «они вам больше не будут нужны».