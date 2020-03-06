06 марта 2020, 11:08
Житель Санкт-Петербурга ударил бывшую жену и убил мужчину
Злоумышленник из Санкт-Петербурга ударил по голове бывшую супругу, а потом четыре раза выстрелил в мужчину. С трупом он уехал в неизвестном направлении. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В среду 4 марта бывший муж потерпевшей ударил ее предметом, похожим на пистолет, и сделал четыре выстрела в мужчину 38 лет. Тело убитого он положил в свой автомобиль Mercedes и поехал в неизвестном направлении.
Пострадавшую доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. После обысков места преступления сотрудники полиции изъяли две канистры с бензином, скотч, одежду женщины, пулю и три гильзы.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и объявили розыск подозреваемого.