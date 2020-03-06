Житель Санкт-Петербурга ударил бывшую жену и убил мужчину

В среду 4 марта бывший муж потерпевшей ударил ее предметом, похожим на пистолет, и сделал четыре выстрела в мужчину 38 лет. Тело убитого он положил в свой автомобиль Mercedes и поехал в неизвестном направлении.

Пострадавшую доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. После обысков места преступления сотрудники полиции изъяли две канистры с бензином, скотч, одежду женщины, пулю и три гильзы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и объявили розыск подозреваемого.