Житель Санкт-Петербурга нашел дома мертвого сына

Заявление о страшной находке поступило в правоохранительные органы. На теле ученика восьмого класса не нашли внешних признаков насильственной смерти.

По данным сотрудников полиции пострадавший состоял на учете в Отделе по делам несовершеннолетних.

В прошлом году его поместили в детский дом, так как его бабушка-опекун ушла из жизни. Спустя некоторое время подросток сбежал и находился в розыске.

Тело мальчика отравили в морг. Специалисты установят точную причину гибели.