    06 апреля 2020, 11:42

    Житель Санкт-Петербурга нашел дома мертвого сына

    Ольга Ситникова

    Житель Санкт-Петербурга обнаружил труп собственного сына в квартире. Мужчину ранее неоднократно судили за наркотики. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Заявление о страшной находке поступило в правоохранительные органы. На теле ученика восьмого класса не нашли внешних признаков насильственной смерти.

    По данным сотрудников полиции пострадавший состоял на учете в Отделе по делам несовершеннолетних.

    В прошлом году его поместили в детский дом, так как его бабушка-опекун ушла из жизни. Спустя некоторое время подросток сбежал и находился в розыске.

    Тело мальчика отравили в морг. Специалисты установят точную причину гибели.