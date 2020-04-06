06 апреля 2020, 11:42
Житель Санкт-Петербурга нашел дома мертвого сына
Житель Санкт-Петербурга обнаружил труп собственного сына в квартире. Мужчину ранее неоднократно судили за наркотики. Об этом сообщило ИА Nation News.
Заявление о страшной находке поступило в правоохранительные органы. На теле ученика восьмого класса не нашли внешних признаков насильственной смерти.
По данным сотрудников полиции пострадавший состоял на учете в Отделе по делам несовершеннолетних.
В прошлом году его поместили в детский дом, так как его бабушка-опекун ушла из жизни. Спустя некоторое время подросток сбежал и находился в розыске.
Тело мальчика отравили в морг. Специалисты установят точную причину гибели.