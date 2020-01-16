Житель Санкт-Петербурга и его сожительница избивали детей. Заведено уголовное дело

По данным газеты «Известия», в декабре попала в реанимацию шестилетняя девочка с многочисленными травмами. Позже она смогла рассказать, что ее регулярно бьют отец и мачеха. Также стало известно, что в семье есть еще двое детей.

На родителей девочки завели уголовное дело. Если их вину докажут, им грозит штраф не менее 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет.