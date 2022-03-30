Житель Санкт-Петербурга едва не сгорел у Вечного огня. Видео

В Санкт-Петербурге мужчина чуть не сгорел у Вечного огня. Пламя, охватившее его одежду, помогли потушить неравнодушные прохожие. Кадры случившегося появились в Сети.

На видео неизвестный присел возле мемориала. Возможно, он решил погреться, но мужчину разморило.

Очнулся он, когда проходивший мимо начал сбивать перекинувшееся на куртку пламя.

В Ставрополье на днях задержали трех молодых людей, которые осквернили Вечный огонь. Против них возбудили уголовное дело о вандализме.