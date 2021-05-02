Житель Самары жестоко избил подростка в лифте. Видео

Молодой человек напал на подростка в лифте одной из многоэтажек на улице Краснодонской в Самаре. Избиение попало на камеру внешнего наблюдения.

На кадрах можно увидеть, как молодой человек без видимой причины сначала наотмашь бьет мальчика по лицу, а потом продолжает наносить удары по всему телу. Тот пытается оказывать сопротивление. В какой-то момент оба падают на пол кабины. Когда двери открылись, мужчина просто вышел из лифта. Подросток остался лежать.

По данным Life, пострадавшему 15 лет. Молодой человек якобы забрал телефон мальчика. Подростка доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломом лицевого отдела черепа и ссадину верхней губы.

Информация о жестоко избитом подростке была передана в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства нападения, а также личность и местонахождения злоумышленника. Ему грозит уголовная ответственность.