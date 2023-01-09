09 января 2023, 18:30
Житель Самары врезался на машине в трамвайную опору
Мужчина за рулем отечественного автомобиля не справился с управлением и врезался в трамвайную опору в Ленинском районе Самары. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
По предварительным данным, за рулем легковушки был 58-летний мужчина. В результате столкновения с опорой контактной сети виновнику ДТП потребовалась госпитализация.
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Также медицинская помощь понадобилась 44-летней пассажирке легковушки.
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ДТП
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