Происшествия

09 января 2023, 18:30

Житель Самары врезался на машине в трамвайную опору

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Мужчина за рулем отечественного автомобиля не справился с управлением и врезался в трамвайную опору в Ленинском районе Самары. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

По предварительным данным, за рулем легковушки был 58-летний мужчина. В результате столкновения с опорой контактной сети виновнику ДТП потребовалась госпитализация.

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Также медицинская помощь понадобилась 44-летней пассажирке легковушки.

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ДТП

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