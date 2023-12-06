Происшествия 06 декабря 2023, 18:30 Житель Самары изрезал ножом незнакомца и напал на полицейских при задержании

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Несколько человек, в том числе полицейские, пострадали от рук 20-летнего жителя Самары, который устроил дебош возле дома на улице Силина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, молодой человек набросился на незнакомца и ударил его ножом. Прибывшие стражи порядка попытались задержать агрессора, однако тот оказал сопротивление. В результате правоохранители получили ранения. Потерпевшим потребовалась госпитализация.

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Дебошира доставили в отделение полиции. В отношении него возбудили два уголовных дела.