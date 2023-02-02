Происшествия 02 февраля 2023, 16:22 Житель Самары избил свою бабушку до крови и снял происходящее на камеру МВД: избивший бабушку 19-летний житель Самары находится на лечении РИА «Новости»

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В Самаре 19-летний молодой человек жестоко избил свою бабушку. Он пинал пожилую родственницу ногами и снимал происходящее на камеру.

На видео, которое житель Самары распространил в социальных сетях, окровавленная женщина лежала на полу и пыталась успокоить внука. В какой-то момент пенсионерке стало плохо.

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Сам молодой человек пообещал, что повторит экзекуцию, и угрожал расправой тете и брату.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, все произошло в январе в квартире одного из домов Промышленного района. Сам парень сейчас находится на лечении. Какую именно терапию он проходит, в полиции не уточнили.

«Сотрудниками полиции установлено, что 19-летний молодой человек, изображенный на видеозаписи, в настоящее время находится на стационарном лечении в медицинском учреждении», — отметили в ведомстве.

Пенсионерка отказалась писать заявление на внука. Правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.