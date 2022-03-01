Житель Самарской области убил друга с помощью огнестрельного оружия

В Самарской области в одном из частных домов села Лопатино произошло убийство. Мужчина решил продемонстрировать навыки владения огнестрельным оружием и убил своего товарища, написал «Царьград».

По данным следствия, хозяин квартиры пригласил в дом друга и сказал ему, что нашел кое-что интересное. Пока приятель ждал его в комнате, тот вышел с огнестрельным оружием. Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина выстрелил в товарища, после чего тот умер.

Подозреваемый в убийстве сообщил оперативникам, что разрешение на хранение огнестрельного оружия не имеет. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».