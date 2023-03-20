20 марта 2023, 17:31
Житель Самарской области грозился убить мать-пенсионерку вилами
В Камышлинском районе Самарской области 55-летнего мужчину задержали по подозрению в угрозе убийством родной матери. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
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Местного участкового на улице встретила 87-летняя пенсионерка. Она рассказала, что поссорилась с пьяным сыном, в ответ тот схватил виды и угрожал убить. Дебошира задержали. Он сознался в угрозах. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, а также за кражи и побои.
Преступления
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