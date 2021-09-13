Житель Салехарда набросился с ножом на знакомого из-за приступа ревности

Во дворе дома по улице Патрикеева в Салехарде местный житель из-за ревности ударил ножом знакомого. По словам следователей, у пострадавшего было зафиксировано четыре ранения. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Раненый мужчина сумел убежать от злоумышленника и вызвать скорую. Медики оказали ему экстренную помощь. В настоящий момент он находится в медучреждении.

Правоохранительные органы задержали 28-летнего ямальца и завели на него уголовное дело. Расследование продолжается.