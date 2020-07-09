Житель Сахалина после ссоры с женой устроил взрыв в доме

Ссора супругов из Южно-Сахалинска закончилась эвакуацией жилого дома. Мужчина повздорил с женой, а после в подвале пятиэтажки взорвал кислородный баллон.

Все случилось в ночь на 9 июля в пятиэтажном доме № 57 на улице Поповича. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Сахалинской области Валерией Лимаренко.

Из-за взрыва частично обрушилось межэтажное перекрытие подвала и квартиры № 2. В момент ЧП там не было людей. Мужчина, устроивший все это, пострадал. Его отвезли в областную больницу с 80% ожога тела. Он находится без сознания. Однако виновник произошедшего успел дать показания полиции.

«По данным следствия, мужчина поссорился с женой. В подвале он хранил несколько баллонов с газом, один из которых он открыл», — уточнил Лимаренко.

Глава региона вместе с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным утром в четверг осмотрел место происшествия и оценил ущерб.

Эвакуация из пострадавшего дома понадобилась 23 людям. Их отправили в пункт временного размещения. Губернатор пообещал отремонтировать квартиры. Прокуратура региона проводит проверку по факту случившегося.