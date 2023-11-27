Происшествия 27 ноября 2023, 14:11 Житель Сахалина перевел мошенникам 2 миллиона рублей

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Житель Охинского района Сахалинской области стал жертвой мошенников и перевел им два миллиона рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным ведомства, мужчине позвонила лжесотрудница банка и рассказала о попытке снять с его счета 100 тысяч рублей. Девушка посоветовала положить средства в ячейку банка и застраховать, однако для этого местному жителю нужно было лететь в Южно-Сахалинск.

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В итоге потерпевший прибыл в место назначения и получил в кассе банка два миллиона рублей. Все средства он перевел на счет мошенников через приложение.