Житель Сахалина избил и изнасиловал племянницу

По данным следствия, 18 июля мужчина пришел к своей родственнице, чтобы выпить с ней алкоголь. Подозреваемый предложил 22-летней девушке вступит в половую связь. Получив отказ, он избил ее и насильно заставил сделать то, что он хочет.

Против мужчины завели уголовное дело, он находится под стражей.