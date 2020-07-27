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    27 июля 2020, 12:44

    Житель Сахалина избил и изнасиловал племянницу

    Анастасия Кременчугская

    43-летний сахалинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою племянницу. Он ее избил, а после этого изнасиловал. Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным следствия, 18 июля мужчина пришел к своей родственнице, чтобы выпить с ней алкоголь. Подозреваемый предложил 22-летней девушке вступит в половую связь. Получив отказ, он избил ее и насильно заставил сделать то, что он хочет.

    Против мужчины завели уголовное дело, он находится под стражей.

    Новости SMI.FM