Житель Сахалина без прав в состоянии алкогольного опьянения съехал в кювет

Пьяный водитель не справился с управлением и его автомобиль улетел в кювет в Невельском районе Сахалина. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональную ГИБДД.

Авария случилась на трассе Невельск — Шебунино. 20-летний мужчина управлял машиной без водительских прав. В какой-то момент он съехал в кювет и перевернулся. В результате пять человек, среди которых было двое детей, получили травмы.

«Водитель не справился с управлением, совершил съезд в правый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве.