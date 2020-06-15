Житель Ростовской области заживо сгорел в результате ДТП

Hyundai Accent двигался по направлению Семикаракорск — Красноармейский. Видимость на дороге была плохая. В какой-то момент иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с отечественным автомобилем. В результате Hyundai Accent загорелся. Водитель иномарки скончался от ожогов по пути в больницу.

В ДТП также пострадала супружеская пара, которая была в ВАЗ-2110. 36-летний водитель и его 24-летняя супруга были госпитализированы.