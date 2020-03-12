12 марта 2020, 19:28
Житель Ростовской области зарубил приятеля топором
Суд города Каменск-Шахтинский в Ростовской области рассмотрит дело местного жителя, который жестоко расправился с пенсионером, сообщил сайт rostovgazeta.ru.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина был в гостях у своего 68-летнего знакомого. В ходе ссоры обвиняемый взял топор и нанес удары пенсионеру по голове.
«Пострадавший скончался на месте происшествия. В отношении 52-летнего нападавшего завели уголовное дело», — сказано в сообщении УСКР по Ростовской области.
Материалы дела переданы в суд. Обвиняемый находится под стражей.