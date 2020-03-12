Житель Ростовской области зарубил приятеля топором

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина был в гостях у своего 68-летнего знакомого. В ходе ссоры обвиняемый взял топор и нанес удары пенсионеру по голове.

«Пострадавший скончался на месте происшествия. В отношении 52-летнего нападавшего завели уголовное дело», — сказано в сообщении УСКР по Ростовской области.

Материалы дела переданы в суд. Обвиняемый находится под стражей.