Эксклюзив 07 сентября 2023, 07:30 Житель Ростовской области рассказал о трех взрывах от перехваченных БПЛА Очевидец: звуки от сбитого БПЛА слышали в Ростове-на-Дону и Батайске Соцсети

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Жители Ростовской области ночью 7 сентября услышали три взрыва — от перехвата БПЛА в Батайске, крушения в Ростове-на-Дону и хлопка газового баллона. Об этом «360» рассказал один из очевидцев.

Сестра написала ему о сильном взрыве в районе Батайска, который не слышали в Ростове-на-Дону. Только через 10 минут громкий звук раздался в центре столицы региона. Еще минут через семь, по словам мужчины, взлетел на воздух баллон в одной из машин.

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«То что я видел — дым в небе после первого ростовского взрыва и последствия», — сказал он.

Военные перехватили 7 сентября два беспилотника. Один упал за Ростовом-на-Дону, в западном направлении, другой — в центре города на улице Пушкинской. Взрыв сняли на видео. Системы ПВО сбили БПЛА около трех часов ночи. Один человек получил резаные раны ног. Пострадали окна и фасады домов.