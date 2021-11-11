Житель Ростовской области пытался убить друзей и попал в колонию

Житель Ростовской области напал на друзей с ножом и попытался их зарезать, однако в конфликт вмешался случайный очевидец. Он успел остановить злоумышленника и предотвратил попытку убийства. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по Ростовской области.

По данным следствия, инцидент произошел в феврале этого года. Местный житель во время ссоры с друзьями достал нож и попытался расправиться с приятелями. Несмотря на то, что прохожий смог остановить драку, подозреваемый все же успел нанести несколько ранений своим оппонентам.

После драки пострадавших увезли в медучреждение, а подозреваемого по горячим следам выследили и задержали. Мужчина находился в СИЗО до вынесения приговора.

Накануне прокурор по Ростовской области подписал обвинительное заключение. Мужчине присудили 10 лет заключения в исправительной колонии строго режима.