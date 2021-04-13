Житель Ростовской области попал под поезд и выжил

Накануне на железнодорожном перегоне «Шахтная — Горная» Ростовской области мужчина попал под колеса грузового состава и выжил.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на управление на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, удалось установить, что под поезд попал 33-летний житель Новочеркасска. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

На место аварии прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. Специалисты называют причиной случившегося ЧП несоблюдение правил безопасности на железнодорожных путях.