14 декабря 2023, 15:33
Житель Ростовской области получил тюремный срок за гибель 48 зайцев
Жителю Ростовской области, по вине которого погибло 48 зайцев, назначили 1,5 года тюрьмы. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов.
Во время проведения дератизационных работ для борьбы с грызунами агроном должен был разложить приманки по норам, но оставил их на поверхности. В итоге от ядовитого вещества погибли лесные жители.
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Отбывать наказание обвиняемый будет в колонии-поселении.
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