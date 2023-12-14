Происшествия 14 декабря 2023, 15:33 Житель Ростовской области получил тюремный срок за гибель 48 зайцев

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Жителю Ростовской области, по вине которого погибло 48 зайцев, назначили 1,5 года тюрьмы. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов.

Во время проведения дератизационных работ для борьбы с грызунами агроном должен был разложить приманки по норам, но оставил их на поверхности. В итоге от ядовитого вещества погибли лесные жители.

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Отбывать наказание обвиняемый будет в колонии-поселении.