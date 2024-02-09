09 февраля 2024, 17:39
Житель Ростовской области погиб при пожаре из-за тлеющей сигареты
Пожар в селе Морской Чулек Ростовской области унес жизнь одного человека. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, дом оказался охвачен пламенем из-за непотушенной сигареты. В ликвидации огня были задействованы восемь спасателей и две единицы техники.
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На пепелище строения обнаружили тело 37-летнего мужчины. Причиной смерти стало отравление продуктами горения.
Пожары
МЧС РФ
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