Житель Ростовской области погиб под колесами грузовика в попытках перебежать дорогу

Житель Ростовской области скончался под колесами грузовика. Мужчина попал под машину, когда перебегал дорогу. Об этом сообщила RostovGazeta со ссылкой на УГИБДД по региону.

Ситуация произошла 15 августа на трассе Ростов — Ставрополь. Погибший попытался перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент его сбил водитель КамАЗа. В результате 34-летний пешеход погиб на месте происшествия до прибытия врачей. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.