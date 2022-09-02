Все новости

Важное

04 сентября 2022, 10:56

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Реклама

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Происшествия

02 сентября 2022, 19:29

Житель Ростовской области погиб от сердечного приступа после ДТП

Читать 360tv в

Житель Ростовской области попал в ДТП. Придя домой, он скончался от сердечного приступа. Об этом сообщила RostovGazeta со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Мужчина за рулем Hyundai Accent потерял сознание во время движения. В результате автомобиль влетел в дерево. После этого водитель отправился домой.

Реклама

Там он почувствовал себя плохо и обратился в скорую помощь. Медики диагностировали у него травму головы. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался в больнице спустя несколько часов. В качестве причины смерти врачи называют сердечный приступ. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

Реклама

Авторы:

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама