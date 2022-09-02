Происшествия 02 сентября 2022, 19:29 Поделиться Telegram

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Viber Житель Ростовской области погиб от сердечного приступа после ДТП

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Житель Ростовской области попал в ДТП. Придя домой, он скончался от сердечного приступа. Об этом сообщила RostovGazeta со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Мужчина за рулем Hyundai Accent потерял сознание во время движения. В результате автомобиль влетел в дерево. После этого водитель отправился домой.

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Там он почувствовал себя плохо и обратился в скорую помощь. Медики диагностировали у него травму головы. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался в больнице спустя несколько часов. В качестве причины смерти врачи называют сердечный приступ. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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