Житель Ростовской области ограбил магазин техники на 70 тыс руб | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 16:16 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Житель Ростовской области ограбил магазин техники на 70 тыс руб

Читать 360tv в

В городе Таганроге Ростовской области полиция задержала преступника, который ограбил магазин сотовой связи на сумму в 70 тысяч рублей. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что 39-летний таганрожец пришел в салон сотовой связи с целью выбрать себе телефон. В какой-то момент продавец почувствовала себя плохо, потеряв сознание. Мужчина, воспользовавшись ситуацией, взял 10 сотовых телефонов, 16 тысяч из кассы магазина и сбежал.

Реклама

Сумма награбленного составила около 70 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже. В настоящий момент подозреваемый находится дома под подпиской о невыезде.

Реклама

0 0 0 0 0 0