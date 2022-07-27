Житель Ростовской области избил сотрудника ДПС и получил год тюрьмы

Красносулинский районный суд вынес приговор в отношении жителя Ростовской области, который обвиняется в избиении инспектора ДПС. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным следствия, инцидент произошел осенью 2021 года. Мужчина, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила движения и был остановлен сотрудниками ДПС. В ответ на просьбу предоставить документы водитель напал на одного из полицейских, избив его руками.

Суд приговорил нарушителя к году заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.