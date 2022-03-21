Житель Ростова умер от сердечного приступа, пытаясь спасти свой автомобиль во время пожара

В минувшую субботу, 19 марта, в Ростове на улице Таганрогской произошел пожар, из-за которого скончались два человека. Возгорание в доме началось с флигеля, но огонь стремительно охватил и основное здание.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на «Ростов КП», позже крыша дома рухнула, а под завалами погибла женщина. Также стало известно, что во время пожара 71-летний сосед погибшей ростовчанки бросился спасать свой автомобиль, который стоял около дома. Мужчина отогнал машину на безопасное расстояние, но из-за состояния шока у него не выдержало сердце. По информации следственных органов, мужчина скончался от сердечного приступа.

Следователи организовали проверку.