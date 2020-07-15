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    15 июля 2020, 12:31

    Житель Ростова убил кота на глазах двухлетней дочери

    Анастасия Кременчугская

    В Ростове-на-Дону 39-летний мужчина зверски убил кота на глазах своей двухлетней дочери. После чего сломал руку малышке. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

    Убивая животное, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Напиться он решил после ссоры с экс-супругой, написал сайт «Русская планета». Отмечается, что, нанося вред коту и дочери, он хотел таким образом снять стресс.

    По факту произошедшего завели уголовное дело.