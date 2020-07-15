Житель Ростова убил кота на глазах двухлетней дочери

Убивая животное, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Напиться он решил после ссоры с экс-супругой, написал сайт «Русская планета». Отмечается, что, нанося вред коту и дочери, он хотел таким образом снять стресс.

По факту произошедшего завели уголовное дело.