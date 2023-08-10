Происшествия 10 августа 2023, 16:17 Житель Ростова-на-Дону ранил друга ножом и скрылся с места преступления

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В Ростове-на-Дону правоохранители разыскивают местного жителя, который ранил своего приятеля ножом и скрылся с места преступления. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Ссора произошла вечером 9 августа на улице 1-й Конной Армии. Пострадавший после ранения упал на землю, а его обидчик скрылся в неизвестном направлении.

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В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника. О состоянии здоровья потерпевшего не сообщается.