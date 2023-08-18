Происшествия 18 августа 2023, 12:43 Житель Ростова-на-Дону поставил дочь на ноги после серьезного ДТП вопреки прогнозам врачей

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Житель Ростова-на-Дону буквально спас дочь после серьезного ДТП, которое произошло на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тарасовском районе. Об этом написал сайт kp.ru.

В тот день 20-летняя дочь Ивана получила травму головного мозга. Врачи сказали, что если она сможет выйти из комы, то это уже будет чудом. Мужчине удалось отправить пострадавшую в московский госпиталь Бурденко.

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Девушку поставили на ноги, однако ее память оставляет желать лучшего. По словам Ивана, семья пытается восстановить события в жизни дочери буквально по крупицам. Ему пришлось уволиться с работы, чтобы ухаживать за Дашей.