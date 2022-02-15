В центре Ростова-на-Дону местный житель устроил стрельбу из окна многоэтажки. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, стрельба произошла накануне. Правоохранителей вызвали испуганные горожане. По мнению свидетелей, стрелявший был пьян.

Сам мужчина заверил прибывших полицейских, что он взрывал петарды. По его словам, таким образом он отмечал день освобождения города от нацистов. В результате никто не пострадал.