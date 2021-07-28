Житель Рязанской области избил экс-супругу в подъезде

Life выяснил подробности избиения девушки, которое произошло в одном из поселков Рязанской области.

На видео попало грубое обращение молодого человека с девушкой. На кадрах видно, как он бьет ее и силой вталкивает в лифт. Оказалось, что камеры запечатлели выяснение отношений между бывшими супругами.

По словам мужчины, он не избивал бывшую жену, а затащил ее домой, так как она приехала к нему с каким-то незнакомцем и «была неадекватная». Собеседник издания рассказал, что развелся с ней год назад из-за ее неверности, но позднее они помирились и снова съехались.

«В четверг она украла ключ от квартиры второй, украла 50 тысяч рублей и пропала на два дня. В субботу в 00:30 осмелилась приехать ко мне с каким-то нерусским человеком. <…> Просто обидно, блин. Все друзья об этом знают. Сколько раз мне говорили, зачем ты с ней сходишься», — поделился молодой человек.

Через пару дней его избили. Кроме того, он лишился работы после появления ролика в соцсетях. Полиция проводит проверку.