Житель Пушкино открыл стрельбу по полицейским, пригрозив устроить взрыв

В Подмосковье 61-летний мужчина вызвал полицию, заявив, что у него есть взрывное устройство, а потом открыл огонь по прибывшим правоохранителям. Он стрелял через дверь и, по счастливой случайности, никого не ранил.

Житель Пушкино обратился в полицию с угрозой привести в действие взрывное устройство, которое у него есть в наличии.

«Полицейскими был установлен адрес, откуда был совершен звонок. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. При попытке попасть в квартиру изнутри по входной двери был произведен выстрел», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мужчину уже задержали, проводится проверка. Кроме него, в квартире находились жена и сын задержанного.

В пресс-службе СК по Московской области добавили, что теперь правоохранители проверят разрешение на ношение оружия, которое было у мужчины, а также порядок его выдачи и контроля. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.