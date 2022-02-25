Житель Приморья спас ребенка от стаи собак

Стая агрессивных собак напала на мальчика в тот момент, когда он возвращался домой с тренировки. Проходящему мимо мужчине удалось спасти ребенка. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Ситуация произошла в поселке Заводской. Собаки успели покупать мальчику руки и ноги. Ребенку не удалось спастись от животных самостоятельно, но прохожий смог отогнать псов с помощью палки.

Следователи возбудили уголовное дело.