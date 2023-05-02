Происшествия 02 мая 2023, 15:54 Житель Приморья случайно нанес ожоги своей матери во время вакуумтерапии

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Житель Надеждинского района Приморского края случайно нанес своей матери ожоги. Он хотел помочь ей сделать прогревание банками, однако для этих целей воспользовался бензином. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на данные прокуратуры региона.

Мужчина не имел специального образования и навыков для проведения процедуры. Он попытался нагреть банки с помощью бензина. В какой-то момент они загорелись. В результате женщина получила ожог 35% поверхности тела. Сотрудники органов возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».