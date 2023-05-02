02 мая 2023, 15:54
Житель Приморья случайно нанес ожоги своей матери во время вакуумтерапии
Житель Надеждинского района Приморского края случайно нанес своей матери ожоги. Он хотел помочь ей сделать прогревание банками, однако для этих целей воспользовался бензином. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на данные прокуратуры региона.
Мужчина не имел специального образования и навыков для проведения процедуры. Он попытался нагреть банки с помощью бензина. В какой-то момент они загорелись. В результате женщина получила ожог 35% поверхности тела. Сотрудники органов возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
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