Житель Приморья расстрелял автомобиль неприятеля

Нападавший открыл огонь по автомобилю Land Rover, внутри которого в тот момент находился другой 24-летний местный житель. В результате пуля попала в глаз пострадавшему. Прибывшие на место медики оказали ему помощь. Полицейские задержали нарушителя во время спецоперации.

В доме нарушителя найдены два огнестрельных охотничьих ружья. Стрелявший полностью признал свою вину. В отделе полиции он рассказал, что так хотел напугать недруга. Позднее выяснилось, что злоумышленник находится в федеральном розыске за то, что скрывался от судебных органов: в 2019 году он совершил аналогичное правонарушение в поселке Заводской, которое нанесло тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.