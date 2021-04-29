Житель Приморья, ранивший подростка из пневматики, отправился под домашний арест

В Приморском крае 60-летний житель поселка городского типа Новошахтинск открыл огонь из пневматического ружья по нескольким подросткам.

Несовершеннолетние бросали камни в забор около дома пожилого мужчины. Об этом информирует vostokmedia.com. Одна из пуль попала в 13-летнего мальчика. Он получил тяжелое ранение грудной клетки и живота.

Подозреваемого задержали. Он свою вину не признает и не раскаивается в содеянном. также мужчина не возместил ущерб потерпевшей стороне.

Накануне суд отправил подозреваемого под домашний арест. Обвинение такой вердикт не устроил. Следователи считают, что фигурант дела может скрыться или оказать давление на свидетелей и пострадавших.

Мужчина совершил тяжкое преступление против здоровья ребенка. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Полицейские направили письмо в адрес прокуратуры Приморского края. Следствие просит подать апелляцию на постановление суда.