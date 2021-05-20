Житель Приморья получил срок за стрельбу по окнам квартиры

В Уссурийске мужчину приговорили к 1,5 года колонии за стрельбу из охотничьего оружия по чужой квартире.

По словам представителей прокуратуры Приморского края, преступление было совершено в начале весны 2020 года в поселке Кондратеновка. Об этом сообщил vostokmedia.com.

Ночью мужчина выстрелил из ружья по окнам одной из квартир. Пуля повредила окно и дверь на балконе. Собственнику жилья был причинен ущерб в размере более 26 000 рублей.

Дело рассматривал районный суд Уссурийска. Стрелка признали виновным. Ему дали 1,5 года колонии-поселения.