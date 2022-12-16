Происшествия 16 декабря 2022, 02:32 Житель Приморья погиб на улице из-за безразличия прохожих

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Жителю Владивостока стало плохо и он потерял сознание неподалеку от гуманитарного колледжа на проспекте 100-летия Владивостоку. Однако ни один из прохожих не вызвал скорую помощь, из-за чего мужчина скончался. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Информации о том, из-за чего мужчине стало плохо, нет. Пострадавший корчился от боли на дороге на протяжении получаса, но никто из прохожих за это время так и не помог ему.

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Заметил умирающего студент колледжа, который и обратился к врачам. Ситуация возмутила многих пользователей Сети.

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