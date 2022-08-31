Житель Приморья поджег дом, в котором находились люди

Инцидент произошел во вторник, 30 августа, в поселке Кировский Приморского края. По предварительным данным, мужчина поджег дом, где находились его знакомые. Об этом сообщил РЕН ТВ.

В тот день подозреваемый вместе со своими приятелями выпивал алкоголь. После застолья он вышел на улицу, поджег тряпку и кинул ее в дом на глазах у одного из товарищей, написало ИА Nation News.

В настоящий момент злоумышленник находится в розыске. Полиция выясняет точные обстоятельства случившегося.