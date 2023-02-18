Происшествия 18 февраля 2023, 17:55 Житель Приморья отрезал пальцы сожительнице из-за счетов по ЖКХ МВД: в Приморье мужчина отрезал три пальца сожительнице РИА «Новости»

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В Приморском крае задержали 51-летнего местного жителя, который отрезал пальце своей сожительнице. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

ЧП произошло в селе Черниговка. Прибывшие по вызову сотрудники скорой помощи обнаружили истекавшую кровью 32-летнюю женщину. Медики вызвали полицейских, которые установили, что пальцы ей отрезал сожитель.

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По данным Lenta.ru, причиной поступка стало решение женщины не тратить деньги на спиртное, а оплатить счета по ЖКХ. После этого мужчина пришел в ярость, схватил топор и отрезал сожительнице пальцы.

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Позднее оперативники задержали подозреваемого, в отделе он дал признательные показания.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция по ней составляет до 10 лет лишения свободы.