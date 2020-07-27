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    27 июля 2020, 19:01

    Житель Приморья напал на полицейского с битой

    Редакция сайта 360°

    В Хорольском районе Приморья местного жителя обвиняют в нападении на полицейского. Инцидент произошел в ночь на 26 июля.

    Как сообщает vostokmedia.com, ночью жители пожаловались на шумную компанию, которая пила алкоголь около дома культуры. На место прибыла полиция. Молодые люди не реагировали на правоохранителей, а после один из них подошел и пнул сотрудника полиции ногой. После он скрылся и вернулся в деревянной битой и несколько раз ударил ей полицейского по голове и спине.

    Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

    Новости SMI.FM