Житель Приморья напал на полицейского с битой

В Хорольском районе Приморья местного жителя обвиняют в нападении на полицейского. Инцидент произошел в ночь на 26 июля.

Как сообщает vostokmedia.com, ночью жители пожаловались на шумную компанию, которая пила алкоголь около дома культуры. На место прибыла полиция. Молодые люди не реагировали на правоохранителей, а после один из них подошел и пнул сотрудника полиции ногой. После он скрылся и вернулся в деревянной битой и несколько раз ударил ей полицейского по голове и спине.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.